Акция "Терренкур здоровья" впервые пройдет в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Оздоровительная прогулка "Терренкур здоровья" пройдет в Пятигорске 14 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.

"В Пятигорске готовится к старту необычная новая акция. 14 сентября с 11:00 до 14:00 мск пройдет первая общегородская профилактическо-оздоровительная прогулка. В начале и в конце маршрута волонтеры-медики измерят основные жизненные показатели участников (вес, рост, пульс, артериальное давление, индекс массы тела), дадут рекомендации", - говорится в сообщении.

Участники могут выбрать одну из двух точек старта - парк Цветник или озеро Провал. Затем группа, собравшаяся у Цветника, начнет движение к Провалу, а те, кто встретился у Провала, пойдут вниз к Цветнику. Завершится акция вручением паспортов здоровья.

"Главные организаторы акции (Управление культуры администрации города и краевое отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики") уверены, что оздоровительная ходьба помогает развить и укрепить мышцы тела, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, получить дозированную кардионагрузку, повысить выносливость, оптимизировать обмен веществ и работу нервной системы. Плюс - маршрут, проходящий через курортную зону Пятигорска, подарит удивительные виды и яркие впечатления", - отмечается в пресс-релизе.