Калмыкия в 2019 году получила дополнительно 350 млн рублей на ремонт социальных объектов

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Республика Калмыкия в 2019 году получила дополнительно 350 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры, в настоящее время на всех объектах начаты работы, сообщил журналистам набравший больше 82,5% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы республики Бату Хасиков.

"350 млн рублей из резервного фонда правительства - они уже пришли, мы их уже распределили, на них делается ремонт школ, медицинских учреждений", - сказал Хасиков.

По его словам, 120,3 млн рублей из выделенной суммы направлено на капремонт объектов образования - в частности, будут капитально отремонтированы школы в Яшкульском, Приютненском, Лаганском, Октябрьском районах, а также детский сад в в Яшатлинском районе республики. На объекты культуры направлено 108 млн рублей - на них, в частности, будет сделан капремонт Республиканского русского театра драмы и комедии и Национального театра им. Б. Басангова в Элисте.

Еще 68,1 млн рублей направлено на ремонт объектов здравоохранения, 33,8 млн рублей - на объекты физкультуры и спорта, 19,6 млн рублей - на другие объекты социальной инфраструктуры.