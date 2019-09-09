Новый животноводческий комплекс на 1,7 тыс. коров запущен на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Агроальянс Инвест" завезла на Ставрополье 1,75 тыс. коров стоимостью 1 млрд рублей в рамках проекта "Модернизация животноводческого комплекса молочного направления". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

"На Ставрополье завезли 1750 голов молочного крупного рогатого скота. В настоящее время инвестиционная фаза завершена, все средства освоены, выход комплекса на проектную мощность планируется к концу 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с проектом построены новые вспомогательные объекты, приобретено оборудование по подготовке и раздаче кормов, модернизации систем поения, навозоудаления и вентиляции. Также обновлено оборудование доильно-молочного блока, внедрены новые технологии содержания основного стада и телят, сформирован машинно-тракторный парк для обслуживания фермы и заготовки кормов.

"Ключевым фактором модернизации является завоз <...> маточного поголовья Джерсейской породы из <...> Дании. Эта порода зарекомендовала себя во всем мире способностью давать молоко класса "экстра" с жирностью от 5% до 6%. Объем производимой продукции запланирован на уровне 10,2 тыс. тонн сырого коровьего молока в год", - приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Руденко.

Министерство отмечает, что на данный момент численность работающих составляет 80 человек, после выхода предприятия на проектную мощность общий штат составит 110 человек. В основном это люди, проживающие в селе Калиновском и близлежащих населенных пунктах.

"В дальнейших планах у предприятия получить статус племенного хозяйства в целях реализации племенных нетелей. Хозяйств, занимающихся продажей "Джерсейской" породы в России очень мало, поэтому данное направление является очень перспективным. Через Минсельхоз края планируется получение субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на модернизацию комплекса, а также уже получены субсидии на уже реализованную продукцию в 2019 году", - отмечается в пресс-релизе.