В музее Чечни отметили Днем открытых дверей день рождения Льва Толстого

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Жители станицы Старогладовской Чечни отметили 191-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого в местном музее днем открытых дверей, возложением цветов к памятнику и экскурсией. Об этом сообщил написал на своей странице в Facebook директор Литературно-этнографического музея Л. Н. Толстого Салавди Загибов.

"В Литературно-этнографическом музее Л. Н. Толстого состоялся День открытых дверей - фольклорно-этнографическое мероприятие, посвященное дню рождения Льва Николаевича Толстого. Его участниками стали педагоги и учащиеся 8-11 классов местной средней школы. После возложения цветов к гранитному памятнику Толстого во дворе музея, я провел для гостей экскурсию, в ходе которой рассказал ребятам об основных этапах жизни и творчества Льва Николаевича, его творческом наследии, об испытаниях, выпавших на долю писателя в конце XIX - начале XX веков", - написал Загибов.

Директор музея рассказал ребятам и об интересных историях, которые приключались с писателем пока он жил в Старогладовской. А в завершение встречи он предложил ребятам выбрать из высказываний Толстого наиболее близкие и сделать своим жизненным девизом.

Музей располагается в станице Старогладовской, где Толстой находился в 1851-1853 годах. Здесь он закончил свое первое произведение - повесть "Детство". Музей находится в бывшем школьном здании, построенном в 1913 году. В 1914 году эта школа стала первой в России, которой было присвоено имя Л. Н. Толстого.