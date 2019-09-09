Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась почти на 300 га

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Восемь лесных пожаров общей площадью 183 га действуют на территории России. Об этом сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана. Согласно данным службы, за сутки было ликвидировано 30 пожаров общей площадью 299 га.

Как уточняет Авиалесоохрана, наибольшая площадь возгорания в Якутии, где в одном районе введен режим ЧС, - 120 га. Там для тушения задействованы 57 парашютистов-десантников. Один пожар площадью 3 га действует в Красноярском крае, на всей территории которого введен режим ЧС. Его тушением занимаются 110 парашютистов-десантников.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России, в 38 из них действует особый противопожарный режим. Всего к ликвидации пожаров привлечены 486 человек и 137 единиц техники.