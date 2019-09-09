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Затопление населенных пунктов и линий связи прогнозируется в Хабаровском крае со среды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что подъем воды на нижнем Амуре обусловлен паводковой волной и интенсивными осадками

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Затопление дорог, линий связи и населенных пунктов, не защищенных дамбами, прогнозируется в Хабаровском крае из-за подъема уровня воды на нижнем Амуре. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"11-19 сентября на нижнем Амуре, в Комсомольске-на-Амуре и в Ульчском районе Хабаровского края, ожидается подъем уровня воды, превышающий норму. В этих районах прогнозируется затопление дорог, посевов, линий связи и населенных пунктов, не защищенных дамбами", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что подъем воды обусловлен паводковой волной и интенсивными осадками, выпавшими на водосборе Амура.

Ситуация достаточно опасная, отметил метеоролог.

Теги
РоссияХабаровский крайВильфанд, Роман Менделевич
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