В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

АЧС была впервые зарегистрирована в Пограничном районе Приморского края 1 июля, позже подтвердились еще три очага в Пограничном и Надеждинском районах. 30 августа карантин в Надеждинском районе был отменен.

"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района. Кроме того, протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории от 6 сентября подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории хозяйства в селе Жариково Пограничного района", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС глава Пограничного района Олег Александров, в связи с выявлением новых случаев установленный в начале августа на месяц карантин был продлен. Во всех населенных пунктах, где обнаружен вирус, произошло изъятие свиней. Во время карантина в хозяйствах налагается запрет на перевозку, продажу свинины и живых свиней, их выпас.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.