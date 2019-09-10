Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже отметки опасного явления

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вода в Амуре продолжает снижаться у Хабаровска, уровень опустился ниже отметки опасного явления - до 590 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю во вторник.

"У краевой столицы отмечается снижение уровня воды на реке Амур, на 08:00 (01:00 мск) 10 сентября он был зафиксирован на отметке 590 см, упав на 9 см за сутки", - говорится в распространенном релизе.

В Хабаровске из-за паводка и прошедших сильных дождей подтоплены 33 жилых дома и 167 земельных участков. Также вода сохраняется на почти 1,7 тыс. дачных участках на близлежащих островах. Есть и подтопления дорог по улицам вблизи береговой черты.

Сложная паводковая ситуация в Хабаровском крае отмечается с конца июля. Уровень у Хабаровска достиг 644 см и в сентябре начал снижаться. Опасной для города считается отметка 600 см. При этом вода продолжает прибывать в Комсомольске-на-Амуре, достигнув 827 см при отметке опасного явления 650 см. Там подтоплены дома, дороги, соцобъекты. Подъем идет и на других реках региона.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 86 населенных пунктах. В 52 из них отмечается подтопление 493 частных жилых домов и 1233 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 114 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находится около 2100 дачных участков", - говорится в сообщении.

Полностью отрезанных водой поселений нет. В некоторых местах переправа организована на лодках, в других - есть объезды. Дома в поселениях подтоплены в Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах. В регионе развернуты три пункта временного размещения, два из них в Комсомольске-на-Амуре. В ПВР находятся около 60 человек.