Теплоход "Максим Горький" переведен на Енисей по Севморпути для развития туризма

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький" совершил переход Северным морским путем из Санкт-Петербурга до Енисея, где его используют для организации туристических круизов, и прибыл в порт Дудинка в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального района Красноярского края.

"Пришел "Максим Горький". Сейчас стоит у пассажирского причала в порту Дудинки", - сказал представитель администрации и добавил, что после проведения необходимых процедур судно пойдет по Енисею в Красноярск.

О планах перевода теплохода на Енисей для организации туристических круизов по реке сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс в начале текущего года. Кроме того, власти региона рассчитывают привлечь льготный лизинг для строительства двух теплоходов для судоходства на Енисее. Их стоимость составит около 2 млрд рублей за каждый. Ожидается, что закладка теплоходов состоится еще в этом году в Санкт-Петербурге.

Сейчас средний возраст пассажирского флота региона, по данным Российского речного регистра, составляет 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двупалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.