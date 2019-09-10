Водовод ставропольской станицы Ессентукской реконструируют в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Магистральный водовод протяженностью 11 км, подводящий воду от Ессентуков к станице Ессентукской, будет реконструирован в 2020 году в рамках региональной программы повышения качества водоснабжения, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

"По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в 2020 году будет модернизирован подводящий магистральный водовод к станице Ессентукская Предгорного района. Реализация проекта стоимостью 150 млн рублей позволит обеспечить стабильным водоснабжением 18,5 тыс. станичников", - говорится в сообщении.

Специалисты "Ставрополькрайводоканала" в рамках реконструкции проложат трубы большего диаметра, установят дополнительное насосное оборудование, что позволит стабилизировать давление в сетях, уточняется в сообщении. "Станица [Ессентукская] - административный центр Предгорного района - в последние годы активно развивается и застраивается, растет численность населения. Подводящий магистральный водовод, построенный в 1989 году, необходимый станице объем воды пропустить уже не способен", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко.

Программу повышения качества водоснабжения на Ставрополье глава региона утвердил в августе, сообщали в ведомстве. Прогнозируемый объем ее финансирования составляет 1,8 млрд рублей. Она соответствует задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в соответствии с нацпроектом "Экология".

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).