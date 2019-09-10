Экспедиционный отряд Северного флота поднял флаг РФ в самой северной точке Евразии

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Участники комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили государственный флаг России в самой северной географической точке Евразии - мысе Флигели острова Рудольфа, завершив историко-патриотическую акцию "Три флага над архипелагом". Как сообщили ТАСС в пресс-службе флота, еще два флага были установлены летом также на Земле Франца-Иосифа.

"Это первая подобная акция, когда северофлотцами устанавливаются флаги России в Арктике. Ранее на Земле Франца-Иосифа нами водружались только флаги ВМФ, это было несколько лет назад", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что установленные флаги сделаны из металла, они устойчивы к любой погоде и останутся в знаковых точках архипелага. По доброй традиции у основания флага была заложена "капсула времени" с посланием грядущим поколениям исследователей Арктики.

По данным пресс-службы, историко-патриотическая акция "Три флага над архипелагом" посвящена 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, а также 105-летию подъема над ним флага России и 90-летию установки флага СССР.

В течение трех месяцев в воинских частях флота проводились тематические занятия и выставки по истории освоения архипелага. Кульминационными мероприятиями акции стали торжественные водружения участниками экспедиции Севфлота и Русского географического общества флагов России на утесе Луначарского острова Гукера, на мысе Флора острова Нортбрук, а теперь и на мысе Флигели острова Рудольфа.

Мыс Флигели был открыт австро-венгерским путешественником Юлиусом Пайером. 12 апреля 1874 года он со своими спутниками завершил тяжелейшее путешествие с юга на север архипелага и стал первым человеком, которому посчастливилось увидеть своими глазами предел арктических земель.

Борьба за Арктику

Россия, а позже СССР поднимали свои флаги в разгар борьбы стран за установление своего суверенитета над арктическими территориями. Так было 29 августа 1914 года, когда капитан 1-го ранга Исхак Ислямов, возглавлявший поход по поиску пропавших экспедиций Седова, Русанова и Брусилова, впервые поднял триколор.

Это событие в условиях уже начавшейся Первой мировой войны подтвердило решимость России отстаивать свои интересы в Арктике. Спустя 15 лет, опередив на несколько дней норвежцев, экспедиция Отто Шмидта на ледокольном пароходе "Седов" высадилась на острове Гукера и поднятием государственного флага СССР подчеркнула незыблемость прав страны на самый северный архипелаг Европы.