Новую горнолыжную трассу построят на склоне Эльбруса

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Горнолыжную трассу, которая начнется с отметки 3,8 тыс. метров над уровнем моря, построят на Эльбрусе, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы России (Главгосэкспертизы).

"Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию на строительство горнолыжной трассы для всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". Проектом предусмотрено сооружение новой горнолыжной трассы "красного" уровня сложности в поселке Терскол. Начинаться трасса будет на отметке 3806,41 м, ее протяженность по склону составит 1514,95 м, для защиты от лавин в районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры", - говорится в сообщении.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств АО "Курорты Северного Кавказа". В настоящее время курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и 7 подъемниками.

Курорт в Приэльбрусье работает более 30 лет. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт. Сюда приезжают кататься на лыжах, заниматься альпинизмом и горным туризмом.