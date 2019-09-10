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Северный Кавказ

Телемедицинские консультации начнут все медучреждения Ставрополья к 2022 году

В режиме онлайн медики в районах края смогут получать консультации по сложным клиническим случаям у своих коллег

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ставропольского края смогут получать телемедицинские консультации к 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения.

"Ставропольский край стал пилотным регионом по внедрению в практику телемедицины. К 2022 году все медицинские учреждения Ставрополья будут подключены к системе "Телемедицинские консультации": работа проводится в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

В режиме онлайн медики в районах Ставропольского края смогут получать консультации по сложным клиническим случаям у своих коллег, что повысит доступность качественной медицинской помощи. Кроме того, телемедицина поможет непрерывному образованию медиков на Ставрополье.

"Метод [телемедицины] применим для непрерывного образования медицинских работников. Они смогут слушать лекции своих именитых коллег, поддерживать профессиональный контакт с ведущими федеральными научными и исследовательскими центрами", - отмечают в министерстве.

В рамках развития телемедицины в регионе в августе 2019 года начал работать спутниковый телемедицинский комплекс. Выезды проходят в районах края по регулярному графику. За две недели в отдаленных селах врачи краевой клинической больницы удаленно проконсультировали 106 пациентов, 27 из них получили направления на госпитализацию, 55 пациентам было скорректировано лечение.

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