Самый большой в России пирог из ягод испекут на гастронеделе в Ненецком АО

ТАСС, 10 сентября. Самый большой в России пирог из северных ягод испекут на первой в Ненецком автономном округе гастрономической неделе, которая открылась во вторник в Нарьян-Маре. Об этом сообщила ТАСС представитель организаторов, руководитель центра развития бизнеса НАО Ирина Тихомирова.

"Сегодня у нас началась гастрономическая неделя. Первое мероприятие - открытие магазина "Сделано в НАО". 15 сентября у нас стартует гастрономический фестиваль, на котором мы планируем установить рекорд по изготовлению самого большого пирога из северных ягод. К нам приедут представители Книги рекордов России, чтобы это зафиксировать. Размеры пирога предполагаются 2 на 9 м, вес - не менее 200 кг", - сказала Тихомирова.

Магазин "Сделано в НАО" будет предлагать товары местных производителей: от бурок (обувь из меха оленя) до шоколада и мармелада. Начиная с сегодня, рестораны Нарьян-Мара станут предлагать сеты блюд северной кухни. "Концепция - это дары тундры: олень, рыба и дикоросы", - пояснила собеседница агентства.

В гастрофестивале "Тундра" примут участие представители Архангельска, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Калининграда, Вологды, Удмуртии и Татарстана, которые познакомят жителей Нарьян-Мара с кухней своих регионов. Совместно с жителями на фестивале создадут гастрономическую карту НАО - стенд с картой, на который можно будет наносить местные рецепты.

Завершится гастрономическая неделя 17 сентября конференцией для предпринимателей.