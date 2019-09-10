В Комсомольске-на-Амуре подтопило почти 370 жилых домов

ТАСС, 10 сентября. Почти 370 частных домов подтоплены в Комсомольске-на-Амуре из-за повышения уровня воды в реке Амур и сильных дождей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В зоне подтопления находятся 367 индивидуальных жилых домов, 809 приусадебных участков, подтоплены грунтовыми водами подвалы 370 многоквартирных домов", - сказал представитель администрации.

В пунктах временного размещения находятся более 40 человек. По данным за прошедшие сутки, в городе было подтоплено 127 жилых домов, 451 приусадебный участок, подвалы 273 многоквартирных домов и нескольких десятков социальных объектов - школ, детсадов, больниц, учреждений культуры.

В последние несколько дней в городе прошли сильные дожди, вызванные сместившимся с территории Китая тайфуном "Линлин". Из-за этого резко разлились малые реки, еще больше поднялись грунтовые воды. Помимо этого, продолжается рост уровня воды в Амуре, сейчас он составляет 829 см при отметке опасного явления 650 см. Гидрологи ожидают подъема воды до 850 см.

В городе закрыта ливневая канализация, поэтому вода не уходит с улиц. Изменены маршруты автобусов, закрыты некоторые дороги. Ранее во вторник сообщалось, что подтоплены территории зооцентра "Питон". Для зверей - лосей, волков, рысей, медведей, леопардов - сделали настилы, либо их перевели на возвышенности.

Подмыло один из участков дамбы. В городе продолжится укрепление защитных сооружений. В нескольких мест устанавливают дополнительные насосы, к откачке воды привлеки также пожарные машины.

"Возникла также угроза подмыва газопровода, проходящего через разлившуюся реку Силинка. Предпринимались экстренные меры по обваловке опор. Но сделать это не удалось, в среду работы будут продолжены", - сообщили в администрации.