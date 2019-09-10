Власти Дербента планируют отремонтировать пять улиц в течение 2020 года

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Реконструкция пяти улиц планируется в 2020 году в городе Дербенте, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Об этом во вторник сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Сейчас только осень 2019 года, но мы уже готовимся к тому, какие улицы будем реконструировать в следующем году. Чтобы начать работы не откладывая с начала года, уже сейчас мы готовим проектно-сметную документацию и отправляем ее на государственную экспертизу. Хочу сообщить вам, что на прошлой неделе было утверждено и подписано курируемыми министерствами задание на проектирование пяти улиц Дербента", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава города, планируется реконструкция улиц им. Графа Воронцова, Карла Маркса, Тахо-Годи - Красная Заря - Шеболдаева, Генриха Гасанова, Кобякова - Нанейшвили. По всем этим улицам в ближайшие дни будут объявлены конкурсные процедуры по определению проектной организации.

"По нашим расчетам, готовые проекты по реконструкции данных улиц у нас будут в начале 2020 года, затем будут объявлены тендеры на сами работы. Финансирование будет проводиться в рамках реализации государственной программы "Комплексное территориальное развитие городского округа "город Дербент", - сообщается в тексте.

Реконструкция этих улиц предполагает асфальтирование дорожного полотна, установку бордюров и тротуарного покрытия, а также замену коммуникаций и освещения, добавил глава Дербента.

Дербентская госпрограмма

В апреле 2019 года правительство Дагестана утвердило республиканскую госпрограмму комплексного территориального развития Дербента, в рамках которой город в 2019-2023 годы получит более 23 млрд рублей. За это время в Дербенте планируется благоустройство четырех парков и общественных пространств, а также строительство очистных сооружений мощностью 85 тыс. куб. м в сутки и резервуаров объемом 50 тыс. куб. м для обеспечения подачи воды.

Также в городе планируется строительство девяти и капремонт 23 учреждений образования, строительство двух учреждений культуры, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 30 км, строительство одного и реконструкция еще одного спортивного сооружения, обустройство десяти пришкольных игровых площадок, строительство 2 км дорог.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.