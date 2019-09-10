Строительство нового завода в агропарке Ставрополья создаст более 300 рабочих мест

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Создание мясоперерабатывающего завода в агропромышленном парке "Ставрополье" позволит открыть около 330 рабочих мест, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Проект реализуется с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта, - порядка 4,5 млрд рублей. Мощность создаваемого предприятия составит 5 тыс. т продукции в год. На заводе будет создано около 330 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве края отмечали, что работу по строительству мясокомбината ведет компания "Агрико". Строительство планируется завершить к началу 2020 года, завод будет производить мясную продукцию, колбасы, деликатесы и консервы.

"Новые производственные мощности - это не только развитие АПК нашего региона, но и вклад в благополучие этой территории. Это возможность обеспечить работой многих жителей близлежащих сел", - приводятся слова губернатора Владимира Владимирова, посетившего площадку строительства завода.

Агропромышленный парк "Ставрополье" создается в Минераловодском городском округе края, на территории будут сконцентрированы мощности по хранению, переработке и реализации сельхозпродукции с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий. Площадь парка составляет порядка 2 млн кв. м, на его территории уже работают овощехранилище и логистический центр.