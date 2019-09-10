Кувшин V-VI века с ручкой в виде лошади найден на раскопках в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Участники Объединенной Северокавказской археологической экспедиции на раскопках в Кабардино-Балкарии (КБР) обнаружили уникальный керамический кувшин V-VI века с ручкой в виде лошади, сообщила во вторник ТАСС руководитель экспедиции Анна Кадиева.

"Мы обнаружили керамический кувшин с ручкой в виде лошади. Это вторая половина V - первая половина VI века. Кувшин представляет собой сосуд с расширяющимся горлом, с выраженным сливом, по тулову орнамент в виде окружностей. Высота кувшина около 25 см", - сказала собеседница агентства.

Несмотря на то, что сосуд покрыт трещинами, в реставрационных мастерских его восстановят, сказала Кадиева. По ее словам, кувшин с зооморфной ручкой является уникальной находкой. "В аланской культуре известны сосуды с зооморфными ручками, но, как правило, эти изображения очень схематичные, - пояснила Кадиева. - А на найденном нами кувшине изображение очень реалистичное".

Как уточнила руководитель экспедиции, сосуды с реалистичными изображениями животных известны так же и в могильнике Мокрая Балка в Ставропольском крае. Что касается могильника Заюково-3 в Кабардино-Балкарии, то здесь в прошлом и текущем годах были обнаружены сосуды со сливом в виде змеи, со сливом в виде головы барана.

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии Российской академии наук проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на высоте 900-1000 м над уровнем моря. Могильник известен среди местных жителей как "кладбище нартов" и состоит из трех объектов: грунтового могильника (VIII в. до н. э. - VIII в. н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII-XI века). Сейчас исследовано 158 погребений.