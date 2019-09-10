В Северной Осетии создали технологию производства зубных паст по индивидуальным рецептам

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые из Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) разработали технологию изготовления зубных паст с индивидуальной рецептурой для пациентов с заболеваниями полости рта, сообщил ТАСС заведующий кафедрой фармации СОГУ Вячеслав Морозов.

"У нас есть сотрудники, которые занимаются зубными пастами и препаратами в области стоматологии. Они уже открыли лабораторию по индивидуальному изготовлению зубных паст <…> Данный проект прошел отборочный тур в Южном федеральном округе и стал победителем на Всероссийском этапе конкурса Enactus (международная программа студенческих предпринимательских проектов - прим. ТАСС) в номинации "Лучший проект года", - сказал Морозов, добавив, что сейчас сотрудники лаборатории ждут результаты рассмотрения патента.

Морозов пояснил, что в состав индивидуальных паст включаются фармацевтические ингредиенты, которые способствуют ускорению лечения. "При воспалительных заболеваниях пародонта (тканей, окружающих зуб - прим. ТАСС) врач-стоматолог при формировании плана лечения включает в него лечебные зубные пасты, пользоваться которыми постоянно нельзя <…> Формирование состава индивидуальной зубной пасты происходит на основе результатов диагностики полости рта конкретного пациента, учитывая его сопутствующие диагнозы, возраст", - сказал он.

По словам Морозова, сотрудники лаборатории разрабатывают не только технологию изготовления индивидуальных зубных паст, но и методы анализа готовой продукции. Сейчас они занимаются созданием логотипа и дизайна упаковки паст, усовершенствованием анкет для врачей и потребителей, производственной логистикой и маркетингом, а также прогнозированием закупок ингредиентов зубной пасты и упаковочного материала.