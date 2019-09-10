Обновленный 120-летний парк откроют в Зеленокумске на Ставрополье в октябре

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Реконструированный Нижний парк, возрастом более 120 лет, откроется в городе Зеленокумске на Ставрополье в октябре. Завершается второй этап обновления территории, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Парк получил новую жизнь. Так, в рамках первого этапа благоустройства были обустроены пешеходные дорожки, заменены бордюры, установлено освещение. А в этом году здесь появились скамьи и урны на обновленной площадке для проведения культурно-массовых мероприятий, установлены топиарии (кустарниковая скульптура)", - говорится в сообщении.

Также у парка появилось ограждение по всему периметру, детская игровая площадка, планируется разбить на территории новые клумбы и создать газоны. Первый этап реконструкции парка прошел в 2018 году, второй продолжился в 2019 году.

Нижний парк появился в Зеленокумске в 1899 году - местный купец благоустроил территорию, которая стала местом прогулок и отдыха. С 1980-х годов парк начал приходить в запустение. "Из-за отсутствия должного ремонта пешеходные дорожки разрушились, перестало работать освещение, исчезли лавочки и даже урны", - пояснили в министерстве.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.