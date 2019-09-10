Сочи будет развиваться в рамках общей стратегии Краснодарского края

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Социально-экономические проекты Сочи будут соответствовать общей стратегии развития Краснодарского края, сообщил журналистам избранный во вторник депутатами городского собрания мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Постараемся сделать так, чтобы все жизненно важные процессы, начиная от дошкольного и школьного образования, входили во все краевые программы и чтобы наша система работы строилась в рамках стратегии развития Краснодарского края. Планируется охватить все социально-экономические сферы, где будет применяться этот принцип. Основные - здоровье наших граждан, система обучения, ЖКХ и одно из основных направлений - курортная составляющая", - сказал Копайгородский.

Он добавил, что первые шаги в должности любого мэра - это формирование команды, которая оперативно будет решать возникающие вопросы. "Нужны люди, на которых нужно опираться. Люди есть, команда сформирована", - отметил Копайгородский.

Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года была утверждена в 2018 году. В соответствии с ней муниципалитеты Кубани были разделены на семь экономических зон, которые будут развиваться по определенным социально-экономическим направления.

Проблема дольщиков

Одним из острых вопросов для Сочи на протяжении нескольких лет является проблема в сфере долевого строительства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 152 в Сочи. В 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания, часть из них сначала была узаконена, но по новому решению судов подлежит сносу.

"Система [борьбы с самостроями и долгостроями] создана под руководством нашего губернатора, проблемой занимается первый замгубернатора Андрей Алексеенко, поэтому также по этой системе будем двигаться в решении этой щепетильной темы в Сочи", - сказал Копайгородский, отвечая на вопрос о том, какие механизмы планируется применять для решения проблем в сфере долевого строительства в Сочи.

Он добавил, что город-курорт, как одно из 44 муниципальных образований Краснодарского края, намерен пользоваться краевыми программами для решения проблем в данной сфере.

"Чтобы получать краевую поддержку и поддержку губернатора, нужно все эти вопросы своевременно подавать, своевременно участвовать во всех программах. Если есть проблема, будем стараться ее решить. Девиз нашей команды - нерешаемых проблем нет, нужно только чем-то жертвовать - будем жертвовать своим временем, своими личными моментами, но будем погружаться во все сферы", - подчеркнул Копайгородский.

Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования во вторник избрали главой города 34-летнего и. о. мэра Сочи Алексея Копайгородского, который до недавнего времени занимал пост вице-губернатора Кубани.

Ушедший в отставку мэр Сочи Анатолий Пахомов возглавлял город с 2009 года, на этот пост он избирался дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. В конце августа 59-летний Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истек 8 сентября.