Конно-спортивный праздник в Дагестане посвятили 20-летию разгрома террористов

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Конно-спортивный праздник "В единстве наша сила!", посвященный 20-летию разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 года, прошел во вторник в Казбековском районе республики. Мероприятие было организовано администрациями города Хасавюрта и Казбековского района, сообщила журналистам пресс-служба городской мэрии.

"10 сентября в местности Аркабаш у въездного поста ГИБДД Казбековского района состоялся конно-спортивный праздник "В единстве наша сила!", посвященный 20-летию разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 года. Программа мероприятий началась со спортивных соревнований среди жителей близлежащих городов и районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лучших выявляли в кроссе на 3 км, прыжках в длину с места и метании камня.

Официальную часть мероприятия открыл министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов, который был командиром отряда ополчения в борьбе против международных террористов в 1999 году.

"20 лет назад народы Дагестана объединились в единый кулак. Это были дни, когда смута угрожала мирной жизни республики, и именно фактор единения стал залогом успеха ополчения. Я желаю, чтобы и дальше в мире и согласии между всеми народами мы могли двигаться по пути созидания и успеха во благо нашей Родины", - приводит пресс-служба слова Умаханова.

Мэр Хасавюрта Зайнудин Окмазов, выступая перед собравшимися, отметил роль ополчения в "судьбоносные годы для города и всей республики". "20 лет назад международные террористы вторглись на территорию республики. В городе сразу же было организовано народное ополчение. Люди сотнями и тысячами добровольцев входили в состав ополчения, выражая готовность защищать свои дома. В конечном итоге это сыграло ключевую роль в том, что город был сохранен от боев и кровопролития", - сказал Окмазов.

Проверка на прочность

События августа-сентября 1999 года, по словам главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева, были "проверкой на прочность и стойкость дагестанского народа". "Мы дали достойный отпор врагу и тем самым доказали, что вместе мы - сила", - отметил Мусаев.

В мероприятии также приняли участие главы Гумбетовского и Новолакского районов Хаджимурад Магомедов и Магомед-Гаджи Айдиев, председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Хасавюрта Зайбодин Омаров, президент общественного культурно-просветительного фонда имени Имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев и другие, которые поздравили собравшихся с праздником.

В рамках мероприятия также был организован праздничный майдан, на котором гости могли ознакомиться с подворьями поселений Казбековского района, где были представлены традиционные предметы быта дагестанцев и угощения из блюд национальной кухни. В подворьях звучала музыка в живом исполнении, желающие могли станцевать лезгинку. По всей территории проведения праздника волонтеры раздавали прохладительные напитки и мороженое.

В рамках концертной программы выступили артисты Хасавюртовского центра культуры, досугового центра, дворца культуры "Спартак", муниципального хореографического ансамбля "Эхо гор" и государственного ансамбля танцев народов Кавказа "Молодость Дагестана", а также Центра традиционной культуры народов России Казбековского района.

"Кульминацией праздника стали три заезда скакунов со всей республики. На дистанции 1400 м в один круг победителем стал Марат Исмаилов из селения Аксай с лошадью по кличке Амония. Дистанцию 2800 м в два круга быстрее всех преодолела лошадь по кличке Ахил Гаджимурада Гамзаева из селения Дженгутай. На дистанции 5000 м в четыре круга победителем стал Шамиль Маликов из села Гельбах с лошадью Миритон. Победители заездов получили памятные медали, грамоты и кубки, а также солидные денежные вознаграждения", - сообщила пресс-служба.

События 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.