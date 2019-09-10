Женщин в Ингушетии на мастер-классах научат создавать войлочные ковры, игрушки и украшения

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Историко-географическое общество "Дзурдзуки" запускает в Ингушетии курсы для женщин по валянию традиционных ингушских ковров - истиньгов, игрушек, одежды и украшений. Курсы будут проводиться на средства президентского гранта и для участниц станут бесплатными, рассказала ТАСС руководитель проекта Танзила Дзаурова.

"Мы запускаем в сентябре бесплатные мастер-классы, сейчас идет набор группы учениц из 15 человек, заявок уже поступило в несколько раз больше. У нас будет преподаваться валяние шерсти, окрашивание шерсти растительными красками, весь курс рассчитан на 4 месяца. Мы научим учениц валять войлочные традиционные ингушские ковры истиньги с орнаментами, которые несли всегда определенную смысловую нагрузку, валять игрушки, одежду, сумки, аксессуары", - сказала Дзаурова.

По ее словам, это довольно перспективно для учениц, открытие в дальнейшем собственного производства, редкого на Северном Кавказе в наши дни, позволит им собрать внушительную клиентскую базу. Особенно, если учесть, что предметы из 100% шерсти являются экологически чистыми.

"Мы будем приглашать мастеров не только из нашего региона, но и из Карачаево-Черкесии, Дагестана, также мы пригласили мастера из Тушетии, который окрашивает шерсть растительными красками, а в наше время это крайне редкое мастерство. Но мы научим учениц валять шерсть не только по старым технологиям локтями - это коллективный труд, нами также закуплено современное оборудование для валяния шерсти, также мы приобрели иглопробивные машины, валики. Будем посредством новых технологий валять и воссоздавать ковры в старом стиле", - добавила руководитель проекта.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов.

В 2019 году проект снова стал грантообладателем конкурса, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.