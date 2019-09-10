Международный литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" собрал тысячи людей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Посвященный дню рождения поэта Расула Гамзатова международный литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" собрал в Дагестане с 6 по 10 сентября несколько тысяч человек, сообщила во вторник журналистам пресс-служба министерства культуры Дагестана.

"Международный литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", посвященный дню рождения Расула Гамзатова, завершил свою работу. Форум собрал несколько тысяч почитателей таланта поэта и прошел под эгидой ЮНЕСКО. В рамках фестивальных мероприятий в Махачкале, Москве, Дербенте, Гунибе, на родине поэта - в селе Цада Хунзахского района, а также в целом по всей республике, были организованы круглые столы, выставки, встречи, концерты и акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день фестиваля в городе Кизилюрте день рождение поэта отметили на республиканском уровне. "К этой памятной дате 6 сентября в городе прошел гала-концерт "Белые журавли" с участием художественных коллективов самодеятельности из городов и районов Дагестана. Участниками праздничного мероприятия стали представители различных региональных первичных отделений Всероссийского общества слабовидящих", - уточнила пресс-служба.

Выставка памяти поэта

В рамках XXXIII Международного Гамзатовского литературного фестиваля "Дни Белых журавлей" 7 сентября в Махачкале открылась выставка, посвященная Гамзатову и 85-летию Союза писателей Дагестана, а также заседание Секретариата Союза писателей России по вопросам художественного перевода и другие мероприятия.

В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов, директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, лауреат Бунинской премии Вячеслав Куприянов, народный поэт Чувашии Валерий Тургай, поэт из Белоруссии Анатолий Аврутин, переводчик и писатель из Сирии Ибрагим Истанбули, руководитель проекта "Белые журавли России" Сергей Соколкин и другие.

В день рождения Расула Гамзатова - 8 сентября - памятные мероприятия начались с возложения цветов на могилу поэта на горе Тарки-Тау в Махачкале. В церемонии приняли участие представители руководства Дагестана, члены правительства региона, депутаты Народного собрания республики, писатели и поэты из разных стран и регионов России, а также родные и близкие поэта. Позже состоялось возложение цветов к памятнику Гамзатову у Русского драматического театра в Махачкале на проспекте, названном в его честь.

Затем у мемориала Воину-освободителю состоялась церемония официального открытия Международного Гамзатовского литературного фестиваля "Дни Белых журавлей", говорится в тексте. В рамках мероприятия первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поприветствовал гостей и рассказал, что в разные годы гостями фестиваля были друзья Гамзатова, поэты, писатели, переводчики, композиторы, артисты из разных уголков Росси, стран СНГ и всего мира.

Позже гости посетили музей "Россия - моя история", а также посвященный Гамзатову вечер российской поэзии, который прошел в Театре поэзии в Махачкале.

В честь "Дней Белых журавлей" также состоялся масштабный автопробег, который провели автолюбители из Каспийска. Его участники проехали по маршруту Махачкала - Дубки - Хунзахский и Гунибский районы. Участники автопробега посетили также Литературный музей Расула Гамзатова в Союзе писателей Дагестана, где гости фестиваля и дагестанские поэты прочитали его стихи. В работе фестиваля также принял участие и Гунибский краеведческий музей - филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи, который оформил выставку "Белые журавли" на улицах села Гуниб. Кроме того, в Дербент на празднование "Дней Белых журавлей" съехались делегации поэтов и писателей из разных уголков России и соседнего Азербайджана. Они посетили школу №20, которая носит имя Расула Гамзатова, сообщили в ведомстве.

О Расуле Гамзатове

Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 г. - 3 ноября 2003 г.) - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Начал писать стихи в 1932 году, печататься - в 1937 году, в республиканской аварской газете "Большевик гор", также он переводил на аварский классическую и современную русскую литературу, в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина.

Поэт был членом редколлегии журналов "Новый мир", "Дружба народов", газет "Литературная газета", "Литературная Россия", с 1951 года и до конца жизни возглавлял писательскую организацию Дагестана.

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии третьей степени. Он автор десятков поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском, русском и на многих языках народов Дагестана, Кавказа, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.