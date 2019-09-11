Реки в трех районах Хабаровского края достигнут опасных отметок в течение недели

ТАСС, 11 сентября. Населенные пункты в трех районах Хабаровского края могут быть подтоплены в результате достижения реками региона, в том числе Амуром, уровня опасных явлений в ближайшие семь дней, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно опубликованным данным, в результате выпавших дождей 15-16 сентября ожидается подъем на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко у одноименного села до уровня 900-950 см при уровне опасного явления 950 см. В Комсомольском районе у села Нижнетамбовского 11-13 сентября уровень Амура поднимется до 930-960 см при опасном явлении 850 см. Также 13-17 сентября опасного уровня достигнет Амур у сел Циммермановка, Мариинское и Богородское в Ульчском районе края. Ряд рек в пяти районах края достигнет в эти дни уровня неблагоприятного явления.

Кроме того, утром в среду уровень Амура в Хабаровске составил 580 см при опасном уровне 600 см.

Сложная паводковая ситуация в Хабаровском крае отмечается с конца июля. Уровень у Хабаровска достиг 644 см и в сентябре начал снижаться. Опасной для города считается отметка 600 см. При этом вода продолжает прибывать в Комсомольске-на-Амуре, достигнув 827 см при отметке опасного явления 650 см. Там подтоплены дома, дороги, соцобъекты. Подъем идет и на других реках региона.

Полностью отрезанных водой поселений нет. В некоторых местах переправа организована на лодках, в других - есть объезды. Дома в поселениях подтоплены в Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах. В регионе развернуты три пункта временного размещения (ПВР), два из них в Комсомольске-на-Амуре. В ПВР находятся около 60 человек.

По данным регионального МЧС, за минувшие сутки в Хабаровском крае число подтопленных жилых домов увеличилось с 493 до 621. "По состоянию на утро 11 сентября на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 87 населенных пунктах. В 53 из них отмечается подтопление 621 частного жилого дома и 1427 приусадебных участков", - говорится в сообщении. В оказании помощи населению и ликвидации последствий паводков задействовано более 570 человек и 140 единиц различной техники.

В новость внесены изменения (04:48 мск) - приводятся данные о числе подтопленных домов.