Эксперт: найденные в Дербенте статуэтки помогут доказать, что городу 5 тыс. лет

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Фигурки богини плодородия и другие артефакты, найденные при раскопках в Дербенте, помогут доказать, что городу 5 тысяч лет, и привлечь в него еще больше туристов, сообщил ТАСС профессор Северо-Кавказского федерального университета, археолог Александр Кудрявцев.

Сейчас официально признано, что Дербенту 2 тыс. лет, его юбилей отмечался в 2015 году. В настоящее время самым древним городом России является Керчь, чей возраст оценивается более чем в 2,6 тыс. лет.

"Есть целое поселение, которое находится там, где сегодня крепость <…>, на глубине порядка 10-12 м. Оно датируется эпохой ранней бронзы и позднего неолита, это IV - начало III тысячелетия до н.э. На территории этого поселения найдено большое количество предметов, в том числе каменные топоры-молоты, очаги, керамика. Там есть две уникальные находки - керамические статуэтки богини плодородия, <…> они ближе всего к палестинской культуре, а это V-VI тысячелетия до нашей эры", - рассказал Кудрявцев.

По его словам, такие статуэтки не характерны не только для Дагестана, но и для Северного Кавказа в целом. "На Кавказе такие женские статуэтки богини плодородия встречаются очень редко, всего [в этом регионе] известно две таких фигурки - одна каменная, одна керамическая. Они гораздо чаще встречаются на Украине, в Румынии, в Палестине, Туркмении. И для меня было совершенной неожиданностью, что такие фигурки нашли и у нас в Дербенте", - отметил собеседник агентства.

Возраст города

В администрации Дербента ТАСС сообщили, что работа по установлению возраста города, результатом которой должно стать признание его 5000-летия, уже началась и будет идти параллельно с разработкой мастер-плана города. "Сейчас изучаются документы, результаты исследований. Позже они будут направлены в соответствующие инстанции. Пока изучаем, какие возможности для этого есть", - сказала представитель администрации.

Как уточнил Кудрявцев, находки, которые, вероятно, позволят установить возраст города, сделаны во время работы археологической экспедиции, проводившей раскопки на территории дербентской крепости под его руководством до 1995 года. Однако при определении возраста Дербента возраст этих находок, по его словам, не был принят во внимание. "Когда я спросил, копал ли кто-то там после меня, мне ответили, что никто больше там раскопок не проводил", - добавил ученый.

При этом он отметил, что вопрос о возрасте Дербента, активно обсуждавшийся в ходе подготовки к юбилею города, снова стал актуальным в связи с разработкой мастер-плана города, призванного также повысить его туристическую привлекательность.

"Сейчас, когда при разработке мастер-плана делается ставка на древность Дербента, странно пытаться его искусственно омолодить. <…> Вот, например, библейский город Иерихон (Израиль) добился признания [его возраста] - 10 тыс. лет - и отметил его юбилей (в 2010 году - прим. ТАСС). <…> Это синайская пустыня, там жара, там даже птицы не летают, и ни одного туриста туда было палкой не загнать. А сейчас у них там туризм, теперь туда поехали все", - пояснил он, добавив, что признание возраста Дербента в 5 тыс. лет поможет привлечь в город не только российских, но и зарубежных туристов.

"Рай на земле"

По словам ученого, некоторые сторонники 2000-летней истории Дербента признают существование поселения на его территории в IV веке до нашей эры, но утверждают, что оно существовало на протяжении короткого периода, после чего люди в этой местности не жили на протяжении долгого времени. Однако, по его мнению, против этого свидетельствует само расположение Дербента.

"Это самое благодатное место на всей этой приморской равнине. На севере [от Дербента] - десятки поселений эпохи бронзы, на юге - еще больше. По всей прибрежной полосе шло обживание, а самое безопасное и плодородное место, которое арабы впоследствии называли "раем земным", - чтобы в этом месте в течение двух тысяч лет не жили, такого просто не может быть", - пояснил Кудрявцев.

По его словам, существует достаточное количество опубликованных материалов, доказывающих, что люди обживали территорию нынешнего Дербента на протяжении всех пяти тысячелетий.

"Материала очень много, начиная с IV тысячелетия до нашей эры. Это время, когда первое поселение появилось на Дербентском холме, а потом долго обживалось. Потом появилась эпоха средней бронзы, поздней бронзы, и так до 19 века. Непрерывно шло обживание этого места, в чем и состоит его уникальность", - рассказал ученый.

Сейчас Кудрявцев входит в экспертный совет по разработке мастер-плана Дербента и рассчитывает, что возраст города будет пересмотрен в процессе работы над этим документом. "Надо еще раз обращаться к тем же самым материалам, еще раз собирать комиссию, которая будет решать этот вопрос научно. <…> Я никогда не отказывался от [идеи о] 5 тыс. лет и никогда не откажусь", - сказал ученый.

О Дербенте

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. Празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.

Итоги первого этапа конкурса на разработку мастер-плана были подведены в конце июля. Финалистами стали консорциум под лидерством "АйЭнДи Аркитектс" из России (члены консорциума ADEPT (Дания), SWA (США), Найт Фрэнк (Россия), "РашаДискавери" (Россия), консорциум под лидерством Института генплана Москвы (члены консорциума Гинзбург и архитекторы (Россия), СКЦ (Россия) и консорциум под лидерством МАДМА из Нидерландов (член консорциума РТДА (Россия). Результаты конкурса будут подведены в ноябре.