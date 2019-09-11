Движение общественного транспорта нарушено в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

ТАСС, 11 сентября. Движение общественного транспорта в Комсомольске-на-Амуре нарушено по восьми городским маршрутам из-за паводка, сообщается в среду на сайте мэрии города.

В частности, приостановлено движение автобусов по маршруту №109, изменена схема движения автобусов №11, 17, 27, 12, 31, 28 и 25. Часть дорог и придомовых участков оказались непригодными для проезда, поэтому спасатели организуют лодочные переправы.

Кроме того, энергетики предупреждают, что в ближайшее время может быть подтоплена городская подстанция, которая обеспечивает электроэнергией ряд предприятий и пригородный поселок. "В ближайшее время в зоне затопления может оказаться подстанция 35 кВ ЛПБ в городе Комсомольске-на-Амуре, снабжающая электроэнергией Комсомольский авторемонтный завод, речной порт, поселок Менделеева. В случае отключения данной подстанции энергоснабжение основных потребителей будет производиться по резервной схеме, выполнены все мероприятия для перевода схемы. На данный момент ведется постоянный мониторинг работы оборудования", - сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

По информации регионального МЧС, за минувшие сутки службы откачали около 21 тыс. кубометров воды. "Основные усилия служб сосредоточены на откачивании воды из подвалов и дворовых территорий социально значимых объектов. В настоящее время подтопленными остаются шесть учреждений. Из них временно не работают два детских сада и два учреждения здравоохранения. Две школы, в которых вода зашла в подвальные помещения, работают в штатном режиме. Организована выдача мотопомп для откачки воды из социально значимых объектов", - говорится в распространенном сообщении.

В среду в городе подтоплено 367 жилых домов и 809 приусадебных участков. За прошедшие сутки уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре вырос на 2 см и составил 829 при опасной отметке 650 см. В пунктах временного размещения проживает 43 человека, из них 11 детей.

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании, всего в Хабаровском крае паводковыми водами подтопило 1,4 тыс. электрических опор, восемь трансформаторных подстанций, 67 воздушных линий электропередач.