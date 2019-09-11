Жители Забайкалья подали 4,3 тыс. заявок на "дальневосточный гектар"

ЧИТА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Жители Забайкалья с 1 августа подали 4,3 тыс. заявок на получение дальневосточного гектара. При этом пока в регионе зарегистрированы лишь 23 договора о безвозмездном пользовании землей, сообщил в среду журналистам руководитель департамента по имуществу и земельным отношениям края Алексей Хосоев.

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона. Это 19,7 млн га.

"По данным на 11 сентября, поступило 4,3 тыс. заявок. Подготовлено 411 договоров, зарегистрированы 23 договора о безвозмездном пользовании. Еще 73 договора находятся на регистрации", - сказал Хосоев на пресс-конференции в Чите.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, руководитель департамента назвал такую динамику нормальной: "Мы [находимся] в нормативах по срокам, и спешить опять-таки не стоит, так как речь идет о земле". На пресс-конференции пояснили, что работу уполномоченных органов, в том числе, осложняет низкая правовая грамотность многих заявителей, их невнимательность: подавая заявки на земельные участки, люди не всегда учитывают проходящие по их территории дороги, линии электропередачи, происходят наложения заявляемых участков. С такими заявителями связываются, предлагают им скорректировать границы или взять другой участок - на выбор предлагается не менее двух альтернативных вариантов.

Хосоев отметил, что более половины всех заявлений приходятся на территорию Читинского района - прежде всего, на пригороды Читы. "80% заявок - это индивидуальное жилищное строительство", - добавил он. Остальные заявители, по его словам, намерены брать землю для личных подсобных хозяйств, растениеводства, животноводства, бизнеса и туризма.

Земля для животноводов

Хосоев также добавил, что власти Забайкалья предложат Минвостокразвития увеличить для животноводов в десять раз максимальную площадь земли, выдаваемой по программе. Если инициативу поддержат, аграрии смогут получать по 10 га земли. "В отличие от других субъектов Дальневосточного федерального округа, у нас в наличии [есть] такие земли, которые позволяют получить серьезные цифры по заявкам на гектар под пастбища. С этим связана наша инициатива по совершенствованию программы - по заявкам [животноводов] увеличить площади, как минимум, до 10 га. Одного гектара, мы все понимаем, по данному виду деятельности недостаточно", - сказал Хосоев.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к ДФО лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов смогут получить жители остальных субъектов РФ.

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