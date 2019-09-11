Директор Северо-Кавказского филиала РАНХиГС возглавил общественный совет при Минкавказе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС при президенте РФ Азамат Тлисов избран председателем общественного совета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

"В Общественной палате РФ состоялось первое заседание вновь избранного Общественного совета при Минавказе. По итогам заседания был избран новый председатель Общественного совета <...> - директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС при президенте РФ Азамат Тлисов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, были избраны заместители Тлисова - заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Лагкуев, профессор кафедры русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская, председатель совета Ставропольского краевого отделения общественной организации "Опора России" Николай Сасин.

В пресс-службе отметили, что Минкавказ рассчитывает на плодотворную совместную работу с Общественным советом по всем ключевым вопросам повестки социально-экономического развития макрорегиона.