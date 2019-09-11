В национальном парке Северной Осетии в День туризма пройдет забег на гору

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 человек примут участие в благотворительном забеге на гору Кубус в Северной Осетии, который пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка "Алания", где будет проходить мероприятие.

"Ко Дню туризма мы подготовили благотворительный забег, в котором будут участвовать порядка 20 человек. Мероприятие пройдет 28 сентября. Участникам предстоит бежать по извилистой тропе, проходящей по красивому лесу, которая приведет их к финишу - на самую вершину горы Кубус", - сказал собеседник агентства.

Длина маршрута составляет 6 км, высота горы составляет 2340 метров. Маршрут не сложный и его могут осилить все желающие. Акция проводится впервые вместе с республиканским клубом любителей бега Alania RUN.