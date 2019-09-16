"Я артистка и театральный менеджер". Лариса Луппиан о том, что ждет театр Ленсовета

Лариса Луппиан мечтает сделать Ленсовет открытым театром — открытым не только для режиссеров, актеров, авторов, для всех их находок и экспериментов, но и для нового зрителя

Легендарный театр Ленсовета, основанный энтузиастами в 1933 году, за время своего существования стал одним из самых известных в стране. Его история началась с "Бешеных денег" — спектакля по пьесе Островского. Уже потом постановки на его сцене создавали лучшие отечественные режиссеры — Игорь Владимиров, Николай Акимов, Петр Фоменко, Владислав Пази, Юрий Бутусов. Новый худрук в новом сезоне Долгие годы неотделимым от театра было имя Алисы Фрейндлих, которую называли "первой леди театра", в разное время здесь играли Георгий Жжёнов, Алексей Петренко, Михаил Боярский. Не раз театр собирались закрыть, он пережил многие кризисы, но его неизменно спасали творческая команда и зрительская любовь.

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С марта 2018-го — больше года после ухода Юрия Бутусова — должность художественного руководителя в театре Ленсовета оставалась вакантной. В мае было объявлено, что новым худруком театра назначена народная артистка России Лариса Луппиан, уже более 40 лет играющая на его сцене. В ее творческой биографии — десятки ролей, в том числе в таких популярных спектаклях, как "Трубадур и его друзья", "Старший сын", "Трехгрошовая опера", "Прошлым летом в Чулимске", "Трамвай Желание". Открыв уже в новом качестве 86-й ленсоветовский сезон, любимая ученица Игоря Владимирова и выпускница его самого первого актерского курса рассказала ТАСС о том, почему решилась принять назначение, кого она видит во главе театра и какое участие в его судьбе принимает ее знаменитый супруг Михаил Боярский.

Описание С мужем Михаилом Боярским, 2018 год © Петр Ковалев/ТАСС

Редкость для Петербурга Для театрального сообщества назначение артистки худруком, пожалуй, крайне редкое явление. Неизбежно возникает сравнение с Москвой, где среди таких примеров — Олег Табаков, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов. "Конечно, это большие артисты, настоящие звезды. Но и Москва — это другой город, у нас таких звезд нет", — замечает Луппиан.

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"Вот если бы Алиса Фрейндлих (актриса театра Ленсовета с 1962 по 1983 год — прим. ТАСС) или Михаил Боярский возглавили театр, наверное, это было бы объяснимо, — размышляет новый худрук. — К слову, после ухода Бутусова одним из первых место худрука театра имени Ленсовета предложили именно Боярскому, но он сразу отказался: у него много работы — концерты, съемки, и он не захотел брать на себя такую ответственность". "На протяжении полутора лет после ухода Бутусова возникало много разных кандидатур, это были и известные режиссеры, и известные артисты, работавшие в нашем театре и ныне живущие в Москве, поиски шли длительные, — рассказывает Луппиан. — Но, видимо, пришло время назначить человека из самого театра, потому что большие режиссеры очень много работают на стороне, а руководить театральным процессом нужно каждый день". Режиссеры могут быть приходящими, тем более что в России такая система, при которой труппа незыблема, артисты практически всю жизнь работают в одном театре. "Например, в Европе оркестр нанимает дирижера на один или несколько сезонов, работает с ним, а потом нанимает кого-то другого. Да и режиссерам интереснее работать с разными артистами, а артистам — с разными режиссерами, так же, как, например, в кино: создаются группы, снимается фильм, потом они расходятся и вспоминают с удовольствием свою совместную работу, и потом опять начинается что-то новое", — поясняет она. — Надеюсь, что наша труппа с удовольствием будет работать с разными режиссерами, потому что вносит разнообразие, дает простор для творчества". Поддержка мужа Именно сцена театра Ленсовета свела Луппиан с будущим супругом, здесь они впервые сыграли влюбленных в спектакле "Трубадур и его друзья". Михаил Боярский служил в театре с 1972 по 1986 год, потом ушел в самостоятельное плавание. Вместе они и сегодня выходят к зрителям в постановке Олега Левакова "Смешанные чувства", а в декабре — представят его премьеру "В этом милом старом доме". Сразу после назначения Луппиан актер признавался в беседе с журналистом ТАСС: "Если она больше 20 лет смогла руководить мной, то она точно сможет руководить театром — руководить мной гораздо тяжелее". "Миша шутил", — комментирует его высказывание Луппиан. Вопрос, как совмещать должность худрука и роль супруги, не вызывает у Ларисы затруднения.

Описание Михаил Боярский и Лариса Луппиан в сцене из спектакля "Смешанные чувства", 2009 год © Алексей Устимов/ТАСС

"Я всегда стараюсь быстро переключаться: дома я жена, мама и бабушка, в театре — артистка и театральный менеджер. К тому же Миша поддержал мое назначение и очень помогает нашему театру. Благодаря Мише мы получили поддержку организации, которая не только многое делает для нашего города, но и помогает осуществлять проекты в сфере культуре и искусства, — ПАО "Газпром". Нас поддержали люди, которые любят и украшают Петербург, хорошо относятся к спорту и театру и вообще уважают культурно-просветительскую стезю, и мы не ошиблись: мы постучали именно в те двери, которые нам открылись". Без голых ног и в полушаге от моды Ларису Луппиан приняли в театр в 1974 году, когда она окончила актерский курс Игоря Владимирова. В свое время сам Владимиров, который с 1960 года почти 40 лет был главным режиссером и худруком театра, сумел в короткий срок не только вывести его из творческого кризиса, но и, быстро обновив и "омолодив" труппу, придать ему новое развитие. "Я начала играть на сцене со второго курса. Игорь Петрович всегда говорил, что артист — это ребенок. Я считаю, что я тоже в какой-то степени ребенок — до старости, до седых волос. Он тоже был ребенком, он мог показать прекрасно мальчика, девочку, кошечку в свои 70 лет", — вспоминает Луппиан.

Описание Лариса Луппиан, 1983 год © Юрий Белинский/ТАСС

Все, чему Владимиров учил, ей по-прежнему близко. "Он говорил, что артист должен отходить на полшага от моды, артист не должен быть очень модным, он должен быть такой серой мышкой, потому что он наблюдатель за жизнью, — вот это я очень хорошо помню. Потом он говорил, что не выносит на сцене голых ног, когда люди без носков ходят и когда на сцене происходит что-то такое, от чего людям неудобно смотреть. Иногда режиссер создает такие мизансцены, когда зритель начинает переживать за артиста, например, обливают артиста водой и тому подобное. Поэтому я не люблю спектаклей, когда над артистами, можно сказать, измываются", — рассказывает она. "И конечно, это игра, это импровизация, это парадоксальные решения. Как ни странно, но до сих пор дух Владимирова, его генетический код, он сохранился — и даже в тех артистах, которые уже у него не учились, которые учились уже у Пази, у того же Бутусова (с 2011 года — главный режиссер театра им. Ленсовета, с ноября 2017 года по март 2018 года — художественный руководитель театра, ныне — главный режиссер театра им. Вахтангова — прим. ТАСС). У Бутусова тоже есть жилка этой театральности, этой игры, озорства, несмотря на то, что у него очень режиссерский театр, он пишет полотна, у него каждый спектакль — это перформанс, артисты являются красками исключительно в его руках", — отмечает Луппиан.

Описание Юрий Бутусов, 2016 год © Артем Геодакян/ТАСС

Театр актера Как худрук Луппиан ставит во главу угла в театре актера, а не режиссера. "Я считаю, что режиссер должен быть наемным работником в театре. Это как в Европе, где театр нанимает дирижера на несколько сезонов и работает с ним, а потом нанимает кого-то другого. Раз уж у нас такая система театра существует — когда труппа незыблема, в течение всей жизни артисты работают, то режиссеры могут быть приходящие. Да и режиссерам тоже интереснее с разными артистами работать, потому что появляется однообразие. Когда люди встречаются разные — это как в кино: создаются группы, снимается фильм, потом они расходятся и вспоминают с удовольствием, и потом опять что-то новое начинается", — поясняет она.

Описание В фойе театра Ленсовета, 2019 год © Александр Демьянчук/ТАСС

Художественное руководство для Луппиан — должность во многом эмоциональная. "Тут нужно просто любить, это самое главное, и почувствовать, что нужно театру и зрителю в данный момент. Совместить интересы труппы и публики. А что нужно артистам? Чтобы было много работы, чтобы работать было интересно. У нас очень сильный коллектив. Я хочу, чтобы люди почувствовали, как повысился их статус — и моральный, и материальный, чтобы они с гордостью говорили о себе как об артистах театра Ленсовета, чувствовали, что их уважают, ценят, и о них заботятся", — признается она. Луппиан хочет, как это было при Владимирове, сделать театр открытым — теперь, прежде всего, для новых авторов и зрителей. "Наш театр одно время назывался Открытый театр, и вот сейчас у нас тоже будет открытый театр: городской, общедоступный театр для всех", — рассказала она. Приглашенные звезды "Мы будем разных приглашать режиссеров — и классических, и авангардных. Я надеюсь, что у нас появится это разнообразие", — делится она. "Мы обязательно будем привлекать режиссеров-звезд. У нас будет Александр Молочников, у нас будет и Евгений Писарев, и Евгений Марчелли… Разумеется, мы приглашали и Константина Богомолова, но в связи с тем, что в конце мая 2019 года он был назначен новым художественным руководителем в Театре на Малой Бронной, наше сотрудничество откладывается на некоторое время", — сказала Луппиан. В ближайших планах худрука — сотрудничество театра с мастером фантастических и сказочных спектаклей Яной Туминой. "Я хочу, чтобы Яна Тумина сделала взрослый спектакль, женский спектакль. Мне кажется, она может сделать что-то такое пастельное, нежное, киношное. Мы еще будем с ней говорить на эту тему", — анонсировала она.

Описание Яна Тумина, 2017 год © Сергей Коньков/ТАСС

"Еще хочу, чтобы мы поставили "Бесов". Очень хочу, потому что бесы — это извечная российская проблема: кто-то всегда хочет все переделать, разрушить то, что есть. Я хочу, чтобы мы избавились от этого, избавились путем спектакля, потому что это боль и моя, и нашего театра. У нас пока еще не все в порядке в театре, у нас пока еще нет единения… Я бы хотела, чтобы Тимофей Кулябин это сделал", — поделилась Луппиан. Театр откроет свои двери и для молодых, пока не столь известных авторов. "У нас очень много заявок от молодых режиссеров, и все они получат у нас работу в формате лаборатории, они будут иметь возможность поработать с нашими артистами на выбранном ими материале, показать мини-спектакль на 20–30 минут и по его результатам быть приглашенными на постановку в нашем театре". И дети На ленсоветовской сцене готовятся принять и новое поколение зрителей. "У нас давно не было детских спектаклей, поскольку объемные вечерние постановки физически не позволяли ставить по два спектакля в день. Мы будем исправлять это положение: театр решил сохранить в репертуаре, но при этом немного переработать одну из своих знаковых постановок — "Малыш и Карлсон", которая полвека была на сцене во многом благодаря тому, как в свое время воплотила роль юного героя Алиса Фрейндлих. Мы его хотели снять с репертуара, но передумали. У нас появились артисты, которые могут сыграть эти роли, но это будет ближе к весне следующего года".