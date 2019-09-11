Фестиваль молодых семей пройдет в Липецке 30 сентября

ЛИПЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Фестиваль молодых семей пройдет в Липецком государственном театре кукол 30 сентября. Участники, в том числе, продемонстрируют свои кулинарные навыки, сообщила в среду пресс-служба администрации Липецкой области.

"Участниками могут стать молодые семьи региона, состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители с детьми. Возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет. Возраст детей-участников не регламентируется", - говорится в сообщении.

Участникам предстоит представить рассказ о своей семье - о традициях, увлечениях, достижениях, спортивных предпочтениях, а также приготовить печенье, которое представят на фестивале.

"Подобные фестивали объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к труду, творчеству, здоровому образу жизни. Наша задача - поддерживать и развивать такие проекты", - цитирует пресс-служба врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.