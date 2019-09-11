Зал им. Евгения Примакова открыт в одной из школ Нальчика

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Зал имени политического и государственного деятеля, востоковеда-арабиста Евгения Примакова и его бюст открыли в школе № 4 им. Героя России Анатолия Кярова. В церемонии приняли участие заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Валерий Егошкин, члены правительства КБР, учащиеся школы, преподаватели Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), сообщает корр. ТАСС.

"Я хочу пожелать гимназии добиваться успехов в воспитании подрастающего поколения в духе уважения и соблюдения тех традиций, ценностей, которые присущи народам Российской Федерации. Желаю, чтобы ваши ученики были дипломатами по жизни, умели общаться с ребятами других стран, умели правильно строить свою жизнь и служить своей Отчизне, в то же время, находя общий язык с людьми разных народов, разных стран, находя выходы из сложных жизненных ситуаций, в которых мы в последние годы находимся. Хочу поздравить вас с тем, что Евгений Максимович [Примаков] у вас здесь появился, а я надеюсь, что и вы будете появляться, в том числе, и в городе Москве, в том числе, и в форумах юных дипломатов, которые проводит Ассоциация российских дипломатов", - сказал Егошкин, во время церемонии.

Министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев поблагодарил присутствующих за то, что они помнят и продолжают дело "великого нашего современника Евгения Примакова". "Я думаю, что самые выдающиеся ученики, которые будут заканчивать это направление [дипломатический класс] заслуживают особого внимания как со стороны правительства, так и вообще всех граждан КБР. Я не сомневаюсь, что среди ваших учеников будут те, которые, возможно, в будущем, повторят подвиг Евгения Максимовича, не только развернут самолет, будучи в критической ситуации, но и поправят эту сложную глобальную обстановку в позитивном русле", - отметил он.

Автор бюста, академик Российской академии художеств Николай Иванов отметил, что давно связан с Кавказом. "Я с конца 60 годов прошлого столетия связан с Кавказом, у меня много памятников стоят здесь на Кавказе. Этот - один из последних, я дарю его Кабардино-Балкарии, и он будет символизировать то направление, к которому вы будете стремится в учебе", - сказал Иванов.

Как пояснили ТАСС в четвертой гимназии города Нальчика, в рамках совместного с КБГУ профориентационного проекта, с прошлого года здесь открыт профильный дипломатический класс. Вуз и школа подписали договор о взаимодействии по формированию навыков публичной дипломатии на базе образовательного учреждения. Помимо основных школьных предметов, по субботам преподаватели вуза проводят с гимназистами 9-11 классов занятия по психологии, риторике, дипломатическому этикету, международному праву, имиджеологии, логике и другим гуманитарным предметам.

Конференция дипломатов

В среду в школе начала работу первая научно-практическая конференция "Дипломаты будущего". Ребятам о российской дипломатической службе и о дипломатии, как основы воспитания современной молодежи рассказал Валерий Егошкин. С докладом об истории общественной дипломатии на Северном Кавказе выступил президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков. О культурной дипломатии, как о средстве достижения стратегических целей государства рассказал генеральный секретарь Международной конференции генералов, адмиралов и офицеров резерва Анатолий Кумахов.

Во второй день работа конференции продолжится в КБГУ, где во время встреч со студентами и преподавателями будут обсуждены роль личности в дипломатии. Поговорят и о туризме, как инструменте развития общественной дипломатии.