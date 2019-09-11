НАО рискует не войти в реформу мусорной отрасли до конца года

"На сегодняшний день в Ненецком автономном округе не осуществлен переход на новую систему обращения с отходами. В соответствии с дорожной картой, плановый срок перехода - 1 января 2020 года. Однако имеются риски срыва перехода до этой даты", - говорится в сообщении.

ТАСС, 11 сентября. Ненецкий автономный округ может не успеть войти в реформу мусорной отрасли до конца 2019 года, сообщила в среду сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) по итогам рабочей встречи генерального директора компании Дениса Буцаева и заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.

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НАО - один из 11 регионов, которые к сентябрю не вошли в реформу обращения с отходами. Также в этом списке, по данным РЭО, значатся Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, а также Москва и Санкт-Петербург. При этом только две столицы имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Остальные должны были это сделать до 1 января 2019 года.

По словам Бездудного, основная проблема, из-за которой НАО не смог перейти на новую систему, - односторонний отказ работать выбранного в марте 2018 года регионального оператора ООО "ТрансДорПроект". Он, в свою очередь, объясняет свою позицию некорректной схемой обращения с мусором в регионе и неопределенностью тарифа.

Согласно действующей версии территориальной схемы, в Ненецком АО расположено шесть полигонов суммарной мощностью 32,6 тыс. т в год и 47 несанкционированных свалок. Объектов обработки мусора - сортировок и предприятий по первичной переработке - в регионе нет. По данным РЭО, 2022-2025 годах в регионе планируется построить один полигон для бытовых отходов мощностью 12,7 тыс. т в год и четыре объекта обработки коммунального мусора суммарной мощностью 3,1 тыс. т в год.

По мнению Буцаева, власти НАО должны, в первую очередь, выстроить диалог с "ТрансДорПроект" и разрешить конфликт.

"Неясность в этом вопросе затягивает сроки перехода региона на новую систему обращения с отходами. Кроме того, необходимо учесть рекомендации РЭО в части корректировки территориальной схемы: уточнить нормы образования отходов, детализировать информацию по планируемым срокам строительства новых инфраструктурных объектов", - приводятся его слова в сообщении.

Реформа обращения с ТКО

Реформа мусорной отрасли началась в России 1 января 2019 года. Сейчас, по данным Российского экологического оператора, из 85 субъектов РФ в нее не вошли 11, еще восемь запустили ее только частично. Из-за этого некоторые СМИ и телеграм-каналы начали транслировать мнение, что реформа "буксует", и необходимо пересмотреть ее основы. В комментарии ТАСС глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин напомнил руководству регионов, что они несут персональную ответственность за преобразование отрасли обращения с отходами на своей территории, выразил надежду, что аутсайдеры "подтянутся" до конца года, и уверил, что все целевые показатели 2024 года будут достигнуты. В аппарате вице-премьера РФ Алексея Гордеева ТАСС сообщили, что ситуация будет обсуждаться на ближайшем заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.