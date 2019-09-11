Установленную более 55 лет назад ЛЭП заменят в горном селе Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" заменит линию электропередачи в высокогорном селении Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР), установленную 55 лет назад. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

"Россети Северный Кавказ" в зоне функционирования филиала "Каббалкэнерго" проводит переустройство линии 10 кВ, построенной горном селе Верхняя Балкария более полувека назад - в 1964 году. Протяженность участка - 9 километров. Работы энергетиков важны для обеспечения выдачи мощности строящейся в Верхней Балкарии малой гидроэлектростанции и присоединения ее к подстанции "Кашхатау", - говорится в сообщении.

Энергетики проводят в настоящее время работы по подключению в точке пересечения основной линии ВЛ-10 кВ, построенной от подстанции 110 кВ "Кашхатау" до открытого распределительного устройства Верхнебалкарской МГЭС.

В компании пояснили ТАСС, что в соответствии с программой развития единой энергетической системы России на 2018-2025 годы в КБР строится Верхнебалкарская малая гидроэлектростанция.

"Этот объект генерации принадлежит "РусГидро", которому "Россети Северный Кавказ" до конца года обеспечит выдачу мощности. Мы строим новую линию, также будет обеспечено резервное питание объекта. Реализация проекта по технологическому присоединению важного социально значимого для республики объекта - Верхнебалкарской МГЭС - повысит надежность энергоснабжения Черекского района КБР", - сказал представитель компании.

Верхнебалкарская МГЭС - одна из нескольких малых гидроэлектростанций, строящихся "Русгидро" в Северо-Кавказском федеральном округе. Проектная мощность ГЭС - 10 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 60 млн кВтч. Строительство станции поможет снизить энергодефицит Кабардино-Балкарии, составивший в 2017 году более 1 млрд кВтч и покрываемый поставками электроэнергии из других регионов.