Глава Башкирии Хабиров создаст программу по ремонту дворов

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Башкирии Радий Хабиров создаст программу по ремонту дворов на средства фонда руководителя региона. Получатель финансирования будет определяться по результатам голосования жителей, сообщил он в среду журналистам.

"Это мое поощрение, в рамках моего фонда как главы республики. Жители начинают голосовать за эту площадку, и тот двор, который выигрывает, мне подается, в этом дворе я начинаю финансирование, до 5 млн рублей", - рассказал он.

По мнению Хабирова, в небольшом дворе на эти деньги можно будет сделать полноценный ремонт, на больших территориях, предположительно, 5 млн рублей будет достаточно на установку детской площадки. Он также отметил, что опыт подобной программы заимствован у других регионов.

В этом году в республике реализуется проект "Башкирские дворики", по которому планируется благоустроить 142 общественные территории во всех 63 городских округах и муниципальных районах региона. Финансирование программы превышает 1,4 млрд рублей.