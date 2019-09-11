Курская полиция нашла потерявшуюся в лесу 89-летнюю пенсионерку

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Курские полицейские нашли потерявшуюся 89-летнюю пенсионерку. Она провела в лесу ночь. При обнаружении женщина была без сил и уже не могла двигаться. Об этом в среду сообщил ТАСС замначальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Курской области, майор внутренней службы Богдан Пономарев.

"Женщине 89 лет, она вышла рано утром из дома и исчезла. Вечером ее дочка сообщила о пропаже в полицию. Телефона у бабушки при себе не было, поэтому были предприняты все силы, чтобы ее найти. Поиски велись всю ночь: первой выехала следственно-оперативная группа, потом мы усилили поисковые мероприятия, ближе к утру прибыло еще подкрепление. Мы обследовали каждый куст, использовали и сирены, и звуки, и громкоговорители", - рассказал собеседник агентства.

Пенсионерка была обнаружена в лесу в трех километрах от дома в беспомощном состоянии.

"Ее осмотрели медики, она простыла, но серьезных последствий для ее здоровья нет", - сказал Пономарев.