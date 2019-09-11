Очередной участок дороги, ведущей к туристическим местам КБР, отремонтирован

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Очередной участок автомобильной дороги, ведущей к Чегемским водопадам в Кабардино-Балкарии (КБР) отремонтирован в рамках нацпроекта. Об этом в среду сообщили журналистам в правительстве региона.

"В целях реализации постановления правительства КБР от 4 февраля 2019 года и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Яникой - Лечинкай", - говорится в сообщении.

В 2018 году в направлении Чегемских водопадов было отремонтировано 3 км дороги, до этого в этом направлении за три года починили около 22 км из 65.

По данным местных властей, общая протяженность дорог, на которых проводятся ремонтные работы по нацпроекту, в 2019 году составляет 66 км, на следующий год запланированы работы на 85 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.