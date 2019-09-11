Воронеж встретил автопробег "Чистая страна" в поддержку реформы мусорной отрасли

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Колонна мусоровозов, следующая из Москвы в Геленджик, прошла в среду через Воронеж в рамках автопробега в поддержку реформы мусорной отрасли. Машины управляются через компьютер, уменьшают объем отходов в семь раз, а их стоимость доходит до 20 млн рублей, рассказал ТАСС участник мероприятия, менеджер направления подготовки водителей компании "Скания-Русь" Алексей Олин.

"В колонне мусоросборники последнего поколения, считайте, техника XXI века, в том числе три автомобиля на шасси Scania, два из них - на газомоторном топливе и метане, что тоже новинка для российского рынка. Это выставка новинок, лучшие из них стоят 15-20 млн рублей. Автопробегом мы обращаем внимание людей на то, что в России серьезно назрела проблема вывоза отходов. Просто сунуть пакет мусора в бак уже нельзя - его надо правильно вывезти, отсортировать, уничтожить или пустить в переработку. Для этого сегодня есть не просто тачка с тележкой, а много умных приспособлений, которые делают эту работу достаточно престижной и не такой тяжелой", - отметил Олин.

Техника и деньги

Мусоровозы выстроились утром у главного корпуса Воронежского государственного университета. "Машина кажется небольшой, но коэффициент прессования составляет 1:7. Предположим, вы автоматически забрасываете в машину кубометр мусора, а внутренний объем машины рассчитан всего на 17 куб. м. Но здесь работает пресс: он сжимает пакет с кубометром бытового мусора, уменьшая его в семь раз, и в итоге мы имеем объем не на 17 куб. м, а уже на 119", - рассказывает Олин.

Современные мусоровозы не протекают, добавляет он, в них установлены специальные краны слива. "Это последнее техническое достижение в вывозе мусора, современнее автомобилей не существует. В Воронеже таких машин еще нет, но есть похожие. Наша задача - чтобы через десять лет такие автомобили уже работали бы здесь на всех улицах", - отметил Олин.

По словам собеседника агентства, зарплата операторов мусоровозов последнего поколения начинается от 100 тыс. рублей в месяц. А в Санкт-Петербурге может доходить и до 200 тыс. "Все зависит от того, сколько ты вывез кубометров. Студенты интересуются заработком и удивляются, что управляет мусоровозом не водитель, а оператор с помощью компьютера", - отмечает он.

Олин считает, что человека, который работает на таком автомобиле, уже сложно назвать мусорщиком: здесь требуется хорошая подготовка, нужно разбираться во всех тонкостях управления. "Учиться недолго, но надо иметь определенную категорию вождения и большое желание", - добавляет он.

Автопробег начался 5 сентября, машины уже проехали Тамбов и Липецк. "Везде интерес к нашей технике большой, как со стороны серьезных специалистов, так и маленьких ребят. Первым важно увидеть, что же сегодня есть для вывоза мусора из города, а для вторых посидеть в кабине большой, красивой машины - уже счастье", - заключил Олин.

Оценить вред свалки

В рамках автопробега в Воронежском государственном университете открыли лабораторию экологического мониторинга. В регионе более 300 несанкционированных свалок, с помощью лаборатории ученые рассчитывают оценить их вред. По словам ректора вуза Дмитрия Ендовицкого, на ее создание было направлено более 10 млн рублей, в том числе по международному проекту Erasmus+ (программа Европейского союза по поддержке сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта с 2014 по 2020 год).

"Таких лабораторий в Центральном федеральном округе единицы. По своему наполнению, по возможностям, по оценке экологических рисков и эффектов в Черноземье она единственная", - добавил ректор.

Данные мониторинга будут открыты для всех жителей региона - ВГУ собирается публиковать их на своем сайте.

По словам исполнительного директора ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, в рамках нацпроекта "Экология" построят более 200 современных мусороперерабатывающих заводов. "В лаборатории экологического мониторинга ВГУ можно будет проводить исследования воздушного бассейна, почв, земли, уже идет взаимодействие с региональными операторами в Воронежской области по анализу полигонов и по поступающим на них отходам. Поэтому выпускники ВГУ, обученные в новой лаборатории экологического мониторинга, будут востребованы", - объяснил он.