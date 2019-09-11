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Северный Кавказ

Старейший северокавказский театр в Северной Осетии будет реконструирован

Проект реконструкции уже утвержден, сообщил директор и художественный руководитель театра Владимир Уваров

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Академический русский театр имени Вахтангова во Владикавказе будет реконструирован, проект уже одобрен на федеральном уровне, сообщил ТАСС директор и художественный руководитель театра Владимир Уваров.

"Мы сейчас в очень активной фазе реконструкции театра. Проект сделан, на него было выделено как на памятник федерального значения. Приезжали федеральные министры, проверяли соответствует ли наш проект необходимости. Проект уже утвержден", - сказал Уваров.

Последний ремонт театра проходил 15 лет назад. Планируется масштабная реконструкция самого здания театра и ремонт внутренних помещений.

Академический русский театр им. Е. Вахтангова является старейшим на территории Северного Кавказа, был основан во второй половине XIX века. Первым поставленным на сцене театра спектаклем стала драма "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова.

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