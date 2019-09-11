В Грозном открылся первый Всероссийский фестиваль национальных театров

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация" прошла в столице Чеченской Республики городе Грозном. В нем принимают участие около 600 человек, они представят 14 спектаклей.

"Мы очень ждали, что одно из главных мероприятий в рамках Года театра пройдет именно у нас в Грозном, потому что здесь, в республике, возрождается не только материальная база, но и сама культура, в частности театральная. Уверен, этот фестиваль в последующие годы будет иметь яркое, доброе и творческое продолжение", - сказал на открытии министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

Для участников и гостей фестиваля, который проходит под эгидой Союза театральных деятелей РФ, состоялся концерт с участием звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов. Открыла парад спектаклей постановка для семейного просмотра по мотивам карельской сказки "Сын-медведь" Национального театра Карелии. Она основана на фольклорном сюжете о бездетных муже и жене, которые взяли себе в сыновья медведя, после чего в их жизни начинают происходить чудеса.

Время театра

Всего на фестивале национальных театров "Федерация", который продлится до 18 сентября, будет представлено четырнадцать спектаклей. В числе участников коллективы из Карелии, Татарстана, Калмыкии, Коми, Хакасии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Республики Саха и Марий Эл. В рамках фестиваля запланирована также образовательная программа, включающая 11 мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, фехтованию, сценической речи.

"У нас никогда прежде не было ни маленьких, ни больших театральных фестивалей даже регионального уровня, время настало. У наших зрителей появилась возможность увидеть просто калейдоскоп разных театров. Это здорово, потому что возможность поехать в Хакасию или Коми не у каждого есть. Вход на все спектакли свободный", - поделилась с ТАСС директор фестиваля и директор Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова Хава Ахмадова.

По мнению участников, всероссийский фестиваль - долгожданное событие для региональных национальных театров, которое позволит коллективам громко заявить о себе. "Надеюсь, этот фестиваль заживет с легкой руки Чеченской Республики. Мы сейчас заявим всей стране, что театры существуют не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в национальных регионах", - рассказал ТАСС художественный руководитель Национального драматического театра им. Б. Басангова (Калмыкия) Борис Манджиев.

Повесть и арт-рок

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми представит на фестивале арт-рок-мюзикл "Биармия", постановку по мотивам эпоса Каллистрата Жакова на вечную тему любви друг к другу - родителя к своему ребенку, ребенка к матери, любви между мужчиной и женщиной.

"В России насчитывается более 170 национальных театров, и это огромнейшая честь для нас - попасть в список участников фестиваля. Мы покажем спектакль "Биармия", спектакль молодежный, поэтому это еще и возможность для наших молодых артистов показать свое творчество", - рассказала ТАСС художественный руководитель театра Светлана Горчакова.

Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала привез в Грозный произведение "Взлетел петух на плетень", которое было написано в 80-х годах прошлого века. В основе сюжета лежат взаимоотношения двух семей, в одночасье ставших заклятыми врагами.

"Это достаточно современная история, где занята половина труппы, - 50 человек. Для нас большое счастье, что мы участвуем в этом фестивале. Мы первый раз в Грозном, для Татарстана это не простые место и народ - мы братья", - отметил художественный руководитель театра Фарид Бикчантаев, добавив, что спектакль будет представлен 12 сентября.

Год театра

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.