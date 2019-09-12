Пострадавшие от паводка в Приамурье получили квитанции за электроэнергию со скидкой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в Амурской области получили квитанции на оплату электроэнергии со скидкой. Скидка предоставляется за электроэнергию, которую они использовали для просушки жилых помещений с помощью электроприборов, сообщила пресс-служба "Амурэнергосбыта" - филиала ПАО "ДЭК".

"Абоненты Амурэнергосбыта (филиал ПАО "ДЭК"), чьи жилые помещения пострадали в результате подтопления, получили компенсацию за потребленную электроэнергию в размере 30% от начисления. Эти данные отражены в квитанциях за август", - говорится в сообщении. Как уточняется, списки граждан, имеющих право на льготу, энергетикам предоставили в правительстве области.

"Аналогичное снижение стоимости электроэнергии абоненты, вошедшие в вышеуказанный реестр правительства, увидят также в квитанциях за сентябрь и октябрь. В платежных документах указаны полный объем потребленной электроэнергии, тариф, установленный регулирующим органом, полная стоимость электроэнергии и отдельно выделена величина скидки. Таким образом, в графе "к оплате" или "итого к оплате" (в зависимости от вида квитанции) проставлена стоимость электроэнергии с учетом предоставленной скидки", - цитирует пресс-служба начальника управления по работе с населением филиала ПАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт" Валерия Кобзарева.

Отмечается, если домовладение, пострадавшее в результате ЧС, не включено в реестр на получение льготы, гражданам следует обращаться в местную администрацию. На основании сведений, предоставленных органами самоуправления муниципальных образований, в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности области внесут в реестр корректировку. В следующем месяце ПАО "ДЭК" сможет сделать перерасчет стоимости электроэнергии с учетом скидки.