В Приамурье, где действует режим ЧС из-за паводка, ожидаются сильные дожди

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Амурской области, где действует режим ЧС, введенный из-за паводка. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 13 сентября местами на территории Амурской области (преимущественно в Зейском, Тындинском, Селемджинском, Сковородинском, Архаринском и Бурейском районах) ожидаются сильные дожди, усиление ветра в порывах до 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

При ухудшении погодных условий возможны подъемы уровня воды на реках, подтопление низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения числа ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи иэлектропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

"Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - отмечается в сообщении.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в Приамурье в зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок.

Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.