В Дагестане 16 сентября объявлен выходным днем в связи с Днем единства народов республики

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили 16 сентября выходным днем в связи с празднованием Дня единства народов Дагестана. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Согласно постановлению правительства республики, День единства народов Дагестана, 15 сентября, в республике объявлен нерабочим днем. В связи совпадением праздника с выходным днем выходной день воскресенья, 15 сентября, перенесен на понедельник, 16 сентября", - говорится в сообщении.

День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.