Владимиров: курортам Ставрополья необходимо расширение перечня услуг

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены провести работу по расширению перечня услуг, оказываемых курортами Кавказских Минеральных Вод, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Расширение перечня услуг: наши устремления связаны с развитием парковых зон, событийного туризма, привлечением высокотехнологичной медицины на Кавказские Минеральные Воды, с развитием транспортных узлов", - сказал он.

Владимиров отметил, что для полноценного развития курортов необходимо развитие их инфраструктуры. "Я говорил о большом количестве строек санаториев, мы отягощаем инфраструктуру, все равно нужна программа развития Кавказских Минеральных Вод, содействие вложениям бизнеса в санаторно-курортные учреждения", - пояснил губернатор.

Еще одна задача - развитие транспортной логистики в курортном регионе. В начале сентября на Кавказских Минеральных Водах начал курсировать первый скоростной поезд "Ласточка". "Запустили "Ласточку" от Минеральных Вод до Кисловодска, можно доехать в комфортных условиях, пришлось немного заплатить за это, поскольку "Ласточка" подразумевает 30-процентный рост тарифа. Чтобы этого не произошло, компенсировали полностью из нашего бюджета этот рост", - сказал глава Ставрополья.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.