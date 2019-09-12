Образовательный форум поможет выявить лидеров среди молодежи Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Молодежный форум "Город", направленный на выявление лидерских качеств у молодежи, пройдет во Владикавказе в начале октября. Участниками форума станут более 40 студентов, сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города.

"В этом году форум пройдет с 6 по 10 октября. Его участниками станут более 40 студентов города. Цель мероприятия - создание молодежного актива города", - сказал собеседник агентства.

В рамках форума пройдут встречи с именитыми спортсменами, общественными деятелями, представителями культуры и массмедиа.

Образовательная программа включает тренинги по нетворкингу, личностному росту, командной работе, лидерству и созданию бизнес-моделей. Участники будут придумывать и защищать проекты, которые в перспективе будут реализованы совместно с властями Владикавказа.

Впервые "Город" состоялся в 2016 году инициативе главы АМС Владикавказа Бориса Албегова в рамках развития молодежной среды столицы Северной Осетии.