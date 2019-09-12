На Ставрополье намерены создать систему научно-технического образования детей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать в регионе условия для научно-технического образования детей, которые будут включать в себя открытие Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), "Точек роста" и переоборудование школьных лабораторий, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Проект, который появился совершенно недавно, я бы назвал его проект "Дети". Мы должны создать не менее 400 "Точек роста" практически в каждой школе, у нас 632 школы, не менее 22 ЦМИТ, восемь "Кванториумов". Реконструируем все наши учебные классы физики, химии, биологии, оснастим самым лучшим оборудованием, чтобы дети могли в новейших условиях постигать эти науки", - сказал он.

Условия для развития детей будут создаваться как в рамках основного образования, так и в рамках дополнительных программ. "Это устремления, которые помогут вовлечь детей в будущее - робототехника, программирование, прототипирование. Биоинженерия будет развиваться, физика и химия - фундамент будущих научных устремлений", - отметил губернатор.

Власти намерены уделить внимание и развитию частных школ. "Мы с опаской относились, может быть, к частным школам. Есть школа Мельниченко (Центр детского научного и инженерно-технического творчества фонда Андрея Мельниченко - прим. ТАСС) в Невинномысске, из десяти последних олимпиад дети из Невинномысска победили в восьми. В каждом нашем крупном городе дадим возможность подобного образования", - пояснил Владимиров.