Спортсмены из КБР получат специальную форму для участия в фестивале народов Кавказа

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) разработали специальную форму для спортсменов - участников Х Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который состоится 21-22 сентября в Грозном. Они будут экипированы в одежду цветов флага региона, сообщил в четверг ТАСС замминистра спорта региона Аслан Анаев.

"В целях подготовки к данному мероприятию [Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа], министерством спорта КБР был проведен региональный этап, который прошел с участием всех муниципальных команд на стадионе "Спартак" в Нальчике 10 августа. В нем приняли участие более 400 человек, состязания прошли по 12 видам спорта, победители которых включены в состав сборной Кабардино-Балкарской Республики. Команда будет экипирована специально созданной спортивной формой в цветах флага КБР (сине-голубой, белый, зеленый), которую разработали привлеченные специалисты", - сказал Анаев.

Всего в состав команды включены 38 спортсменов, среди которых есть девушки, выступающие в стрельбе из лука и прыжковом двоеборье. "В составе команды из КБР по борьбе на поясах есть победители и призеры всероссийских и международных соревнований, это разрешается, в рамках положения, которое разработано Министерством спорта РФ. Помимо этого, сборную команду КБР представят четверо судей в различных видах спорта, тренерский состав, который будет поддерживать участников", - уточнил он.

Подход к формированию команды в регионе отличается от других, организаторы привлекают к участию в состязаниях всех желающих из всех муниципалитетов республики. "Такая система позволяет привлечь как можно больше желающих принять участие в данном мероприятии, попробовать свои силы, оттуда выбираются ребята, которые в дальнейшем продолжают заниматься и готовиться к следующему фестивалю. Состав команды в этом году обновлен практический на половину, по отношению к прошлому году", - добавил собеседник агентства.

КБР дважды побеждала на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа и пять раз становилась призером. На средства в размере 100 млн рублей (вознаграждение команде - победительнице - прим. ТАСС) в республике построили спортивные объекты и приобрели спортивный инвентарь.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") пройдет 21-22 сентября в городе Грозном. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 видам спорта, в том числе бег на ходулях, стрельба из лука, поднятие тяжестей, армрестлинг, мини-футбол. Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.