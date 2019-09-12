Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Центр паллиативной помощи может появиться в Севастополе на базе Дома малютки, где уже есть опыт работы с тяжелобольными детьми. Об этом в четверг сообщил ТАСС врио губернатора Михаил Развожаев.

По данным городского департамента здравоохранения, в городе только две койки для паллиативного ухода за детьми в стационаре. С начала 2020 года планируется запустить мобильную бригаду. При этом сейчас документально подтверждена потребность в оказании паллиативной помощи семерым детям. Еще 32 она может понадобиться в ближайшее время. Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.

"Мы обсуждаем этот вопрос", - сказал Развожаев.

Директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов добавил, что изучается опыт других регионов.

По словам Федермессер, для детей, особенно тяжелобольных, переезд в другое учреждение - это большой стресс. При этом в больнице, куда малышей передают после четырех лет, им оказывается только медицинская помощь, а заботы воспитателей и внимания недостаточно.

"Мне кажется, что нужно скомпоновать в этом помещении Дома малютки паллиативную помощь, оставить Дом малютки и амбулаторию. Площади позволяют, там прекрасное оснащение, но надо дообучить персонал", - добавила общественница.