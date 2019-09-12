Создание круглогодичной площадки "Машука" в Пятигорске обойдется в 2,2 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Создание одного из трех круглогодичных центров для творческой молодежи России, который появится на базе площадки Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске, обойдется в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На территории лагеря "Радуга" будет построен один из трех круглогодичных молодежных образовательных центров, где самые активные молодые люди будут получать образование или улучшать его. Проект мы завершаем. Обойдется он в 2,2 млрд рублей", - сказал Владимиров.

Глава края уточнил, что круглогодичная площадка в Пятигорске будет рассчитана на постоянное присутствие 300 человек.

В августе заместитель руководителя Росмолодежи Роман Камаев сообщал, что круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех российских регионах в рамках проекта "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория форума "Машук".